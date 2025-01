Lo Voi e la storia del volo di Stato negato da Mantovano

Non un atto dovuto bensì obbligato. Francesco Lo voi, il procuratore di Roma che ha iscritto il Presidente del consiglio, i ministri della giustizia e degli interni e il sottosegretario Mantovano nel registro degli indagati è certo di aver agito correttamente. Proprio quest'ultimo indagato, Mantovano, nel febbraio 2013 aveva negato al procuratore l'utilizzo dei voli di stato per rientrare nella sua Palermo. 13mila euro per ogni volo era davvero troppo per il sottosegretario che dopo otto voli di stato concessi al Capo della Procura capitolina, aveva motivato il diniego ritenendo i costi troppo elevati.