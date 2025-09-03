Lo staff di Kim pulisce la sedia del leader nordcoreano dopo l'incontro con Putin

Un video, catturato da un reporter del Cremlino, ha immortalato alcuni momenti del dietro le quinte dell'incontro tra il presidente russo Vladimir Putin e il leader nordcoreano Kim Jong-un. In un post sul suo canale Telegram, il giornalista Alexander Yunashev ha mostrato lo staff di Kim mentre riordina la stanza dopo il lungo incontro tra i due leader. Nel filmato si vedono i collaboratori di Kim portare via il bicchiere dal quale il leader aveva bevuto e pulire il rivestimento della sedia e le parti del mobile che lo stesso leader aveva toccato. Lo staff, insomma, cerca di cancellare ogni traccia della presenza di Kim nella stanza.