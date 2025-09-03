Logo Tgcom24
Lo staff di Kim pulisce la sedia del leader nordcoreano dopo l'incontro con Putin

La scena è stato catturata da un reporter del Cremlino

03 Set 2025 - 15:11
Un video, catturato da un reporter del Cremlino, ha immortalato alcuni momenti del dietro le quinte dell'incontro tra il presidente russo Vladimir Putin e il leader nordcoreano Kim Jong-un. In un post sul suo canale Telegram, il giornalista Alexander Yunashev ha mostrato lo staff di Kim mentre riordina la stanza dopo il lungo incontro tra i due leader. Nel filmato si vedono i collaboratori di Kim portare via il bicchiere dal quale il leader aveva bevuto e pulire il rivestimento della sedia e le parti del mobile che lo stesso leader aveva toccato. Lo staff, insomma, cerca di cancellare ogni traccia della presenza di Kim nella stanza.

kim jong un

