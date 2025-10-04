Sciopero per la Flotilla, dal governo sostegno alle forze dell'ordine

"Sono vicino alle decine di uomini e donne in uniforme feriti da estremisti violenti che partecipavano allo sciopero e alle manifestazioni". Il ministro Antonio Tajani che già in Senato aveva detto che tra i figli di papà ei figli del popolo starà sempre vicino ai figli del popolo, elogia il lavoro delle forze dell'ordine. "Ringrazio - scrive oggi Tajani - tutti gli uomini e le donne che hanno garantito lo svolgimento delle manifestazioni riuscendo a ridurre i disservizi per i cittadini". Sentimento di solidarietà confermato dal ministro degli Interni Matteo Piantedosi, in vista del corteo di oggi: "Mi trovo sempre ammirato e orgoglioso di essere a capo dell'amministrazione delle istituzioni delle forze di polizia che manifestano anche in questa occasione di essere una delle parti migliori del Paese". Eppure c'è chi ha parlato di rivolta sociale. Lo ricorda anche Matteo Salvini, vicino ai poliziotti feriti in diverse città: "Questi non sono scioperanti, sono delinquenti", scrive sui social.