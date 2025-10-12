Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
E-Planet

Lo sapete che?

L'Antartide sta perdendo circa 136 miliardi di tonnellate di quantità di ghiaccio ogni anno

12 Ott 2025 - 13:57
01:12 