Lo nutre un burattino: così cresce il piccolo avvoltoio "selvatico"

Al Bronx Zoo di New York i cuccioli di avvoltoio vengono nutriti da un burattino che riproduce aspetto e movimenti di un adulto della loro specie. Il motivo? Evitare che i piccoli si affezionino agli esseri umani, compromettendo la loro capacità di sopravvivere in natura. Manovrato dietro una tenda, il pupazzo simula l’alimentazione materna, una tecnica già sperimentata con successo con i condor della California. Spesso, spiegano gli esperti, i genitori naturali trascurano i pulcini: l’intervento umano è dunque necessario, ma invisibile. Il metodo ha già contribuito a salvare specie in pericolo.