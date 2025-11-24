Livorno, sequestrati 8mila giocattoli contraffatti: tra loro i famosi Labubu

Maxi operazione della guardia di finanza di Cecina, in provincia di Livorno, contro la contraffazione dei prodotti di tendenza. I militari hanno sequestrato oltre 8mila giocattoli falsi, tra cui più di 2mila peluche Labubu, diventati un fenomeno di culto nel mondo del collezionismo. Le indagini sono partite da un negozio nel centro di Cecina, dove venivano venduti esemplari privi dei segni distintivi originali e a prezzi sospettosamente bassi. Il controllo dei documenti fiscali ha portato i finanzieri a risalire a un punto vendita all'ingrosso a Pisa, dove sono stati rinvenuti e sequestrati altri 2mila Labubu contraffatti, insieme a scatole e parti per l'assemblaggio dei pupazzi. Secondo gli inquirenti, l'attività illecita comprendeva anche il montaggio dei giocattoli, sfruttando la moda delle "blind box", ovvero le buste a sorpresa. Il titolare del negozio di Cecina è stato deferito all'autorità giudiziaria di Livorno.