Livorno, scoperte oltre due tonnellate di cocaina purissima proveniente dal Sud America

Oltre due tonnellate di cocaina purissima, suddivisa in 1.800 panetti, sono state scoperte e sequestrate da guardia di finanza e agenzie delle dogane in un container proveniente dal Sud America al porto di Livorno. La sostanza era nascosta all'interno di un container dry che trasportava polvere di cacao e imbarcato sulla nave cargo Mersin Express proveniente dal porto di Guayaquil in Ecuador. Sulle piazze di spaccio la quantità di stupefacente avrebbe fruttato oltre 500 milioni di euro. La sostanza, campionata e analizzata dal laboratorio della locale Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, è stata già distrutta presso un inceneritore in Toscana.