Livorno, il Consiglio comunale dice no a una via per Oriana Fallaci

Il Consiglio comunale di Livorno ha nuovamente bocciato la proposta di dedicare una via a Oriana Fallaci. La maggioranza di sinistra ha motivato la scelta sottolineando l’assenza di legami tra la scrittrice e la città, e criticandone alcune prese di posizione ritenute discriminatorie verso il mondo islamico. L’opposizione ha definito la decisione ideologica e limitante per il dibattito culturale. Il nipote di Fallaci, Edoardo Perazzi, ha espresso rammarico per il rifiuto, ricordando l’apprezzamento della giornalista per Livorno.