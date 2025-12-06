Lione, inizia la festa delle luci

Su monumenti storici ed edifici pubblici vengono proiettate installazioni luminose realizzate da artisti internazionali
In Francia, la festa delle luci torna a illuminare Lione con 23 installazioni diffuse tra piazze, monumenti e parchi. Giochi di luce e opere interattive trasformano la città in un percorso immersivo che richiama migliaia di visitatori. Tra le attrazioni più attese c’è lo spettacolo di droni sul lago del Parc de la Tête D’or. La manifestazione deriva da una tradizione cattolica che mira a ringraziare ogni 8 dicembre la Vergine Maria, protettrice della città mettendo una candela alla finestra. Da circa quarant'anni, la Festa dà luogo a creazioni artistiche luminose.