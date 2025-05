La Ong Mediterranea ha diffuso un video inviato dal centro di detenzione di Zawhia, in Libia, in cui alcuni migranti "denunciano uccisioni in mare ad opera della guardia costiera libica”. Nel centro di detenzione di Zawiya, situato a 50 chilometri a nord-ovest di Tripoli, sarebbero presenti al momento oltre 100 donne e decine di bambini.