Sono state diffuse le immagini, riprese da una telecamera di sicurezza, che mostrano l'esplosione che il 27 settembre a Beirut ha distrutto il bunker in cui si nascondeva il leader di Hezbollah Hassan Nasrallah. L'Idf ha parlato di diversi ordigni fatti esplodere in rapida successione e capaci di "scavare un sentiero", per raggiungere e quindi distruggere il bunker sotterraneo.