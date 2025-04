Libano, gli operatori dell'Onu sminano il terreno nel sud

Gli sminatori dell'Onu sono al lavoro nel sud del Libano per bonificare dal territorio le mine e gli ordigni inesplosi dopo il conflitto dei mesi scorsi tra l'esercito israeliano e Hezbollah, nelle zone vicine al confine con lo stato ebraico. L'operazione viene messa in campo dall'agenzia dell'Onu Undp, che supporta l'organizzazione locale Lebanon Mine Action Center, prima del ritorno nelle loro case dei residenti sfollati in altre parti del Libano per il conflitto.