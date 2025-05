Leone XIV, in Perù i fedeli festeggiano per il nuovo Papa

I peruviani si sono riuniti nella cattedrale di Chiclayo per celebrare l'elezione del neoeletto Papa Leone XIV, che ha trascorso quasi due decenni nel nord del Perù. Il pontefice statunitense Robert Prevost è entrato a far parte dell'ordine agostiniano in Perù nel 1985 e ha ottenuto la nazionalità peruviana nel 2015. Prevost era considerato il meno americano dei contendenti statunitensi per diventare il 267esimo leader degli 1,4 miliardi di cattolici del mondo, grazie alla sua lunga esperienza in America Latina.