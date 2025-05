Leone XIV, ecco l'atto formale di accettazione dell'incarico

Il Vaticano ha diffuso il video del documento ufficiale, noto come “rogito”, che conferma l'elezione del cardinale Robert Francis Prevost a Papa Leone XIV. Il documento è stato firmato da tre funzionari vaticani, tra cui il Maestro delle Cerimonie Pontificie Diego Ravelli. È l'atto in cui compare per la prima volta il nome scelto dal nuovo pontefice, che lo pronuncia subito dopo aver accettato l’elezione canonica fatta dal Sacro Collegio dei cardinali.