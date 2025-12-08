Leone XIV ai piedi dell'Immacolata: "L'umanità è provata"

"Papa in Piazza di Spagna per il tradizionale atto di devozione alla statua della Vergine Maria nella Solennità dell'Immacolatadi Fabio Marchese Ragona
"Dopo le porte sante, si aprano ora altre porte di case e oasi di pace in cui rifiorisca la dignità, si educhi alla non violenza, si impari l'arte della riconciliazione". Una preghiera accorata all'Immacolata, è la prima volta di papa leone a piazza Mignanelli - a Roma. Il tradizionale omaggio del pontefice alla Madonna per l'8 dicembre tra il calore dei fedeli e la curiosità dei turisti. Delle rose bianche da parte del Papa ai piedi della statua a due passi da piazza di Spagna. E prega, Leone, per chi ha perso la speranza: affida a Maria chi soffre, chi vive con tristezza e angoscia, i poveri soprattutto.