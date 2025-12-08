Logo Tgcom24
Circondato da 30mila fedeli

Leone XIV ai piedi dell'Immacolata: "L'umanità è provata"

"Papa in Piazza di Spagna per il tradizionale atto di devozione alla statua della Vergine Maria nella Solennità dell'Immacolata

di Fabio Marchese Ragona
08 Dic 2025 - 21:09
01:23 

"Dopo le porte sante, si aprano ora altre porte di case e oasi di pace in cui rifiorisca la dignità, si educhi alla non violenza, si impari l'arte della riconciliazione". Una preghiera accorata all'Immacolata, è la prima volta di papa leone a piazza Mignanelli - a Roma. Il tradizionale omaggio del pontefice alla Madonna per l'8 dicembre tra il calore dei fedeli e la curiosità dei turisti. Delle rose bianche da parte del Papa ai piedi della statua a due passi da piazza di Spagna. E prega, Leone, per chi ha perso la speranza: affida a Maria chi soffre, chi vive con tristezza e angoscia, i poveri soprattutto. 

  

 

