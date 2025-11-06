Legge elettorale, Battilocchio (FI) a Tgcom24: "Credo che sia basilare averne una che continui a garantire stabilità"

"La discussione sulla legge elettorale è ai nastri di partenza. Io credo che ogni partito stia portando avanti degli approfondimenti, non si è ancora riunito nessun tavolo ufficiale. Noi ovviamente vogliamo discutere di questa proposta assieme ai colleghi di maggioranza e poi avere una interlocuzione e una discussione ulteriore con tutti i gruppi parlamentari". Lo ha detto a Tgcom24 Alessandro Battilocchio, parlamentare di Forza Italia.