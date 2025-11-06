Legge elettorale, Battilocchio (FI) a Tgcom24: "Credo che sia basilare averne una che continui a garantire stabilità"

"Dalle dichiarazioni pubbliche che sono state fatte, sta emergendo una linea per cui si va verso un superamento dei macro collegi uninominali, quelli attualmente previsti dalla legge elettorale, e verso un rafforzamento della quota proporzionale con le coalizioni e conseguente premio di maggioranza", ha aggiunto
"La discussione sulla legge elettorale è ai nastri di partenza. Io credo che ogni partito stia portando avanti degli approfondimenti, non si è ancora riunito nessun tavolo ufficiale. Noi ovviamente vogliamo discutere di questa proposta assieme ai colleghi di maggioranza e poi avere una interlocuzione e una discussione ulteriore con tutti i gruppi parlamentari". Lo ha detto a Tgcom24 Alessandro Battilocchio, parlamentare di Forza Italia.
"È chiaro che, anche dalle dichiarazioni pubbliche che sono state fatte, sta emergendo una linea per cui si va verso un superamento dei macro collegi uninominali, quelli attualmente previsti dalla legge elettorale, e verso un rafforzamento della quota proporzionale con le coalizioni e conseguente premio di maggioranza", ha aggiunto.
"Però poi ci sono tanti dettagli che andranno discussi insieme ai partner di maggioranza e a tutte le forze politiche. Io credo che sia basilare avere una legge elettorale che continui a garantire stabilità", ha proseguito.