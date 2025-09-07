Legge Brambilla, il bilancio a due mesi dall'entrata in vigore: "Una grande vittoria per l'Italia"

L'inizio di una nuova stagione per la tutela degli animali. Esprime soddisfazione e traccia un bilancio a due mesi dall'entrata in vigore della legge l'onorevole Michela Vittoria Brambilla, presidente della Lega italiana per i Diritti degli Animali e dell’Ambiente. "La legge Brambilla funziona ed è una grande vittoria per l'Italia, perché da quando il primo luglio è entrata in vigore sono centinaia le situazioni che hanno visto i cittadini segnalare trattamenti o reati ai danni degli animali", spiega l'onorevole Brambilla. La storica riforma è arrivata dopo 20 anni di attesa facendo registrare un cambio di passo. Ora gli animali non sono più solo oggetto di compassione ma soggetti senzienti tutelati con una legge che rende loro giustizia perché le pene sono state inasprite. Adesso per l'abbandono di animali e morte degli stessi si rischiano fino a 3 anni di reclusione e 45mila euro di multa, per il maltrattamento fino a 2 anni di reclusione. Per l'uccisione con crudeltà la reclusione si può arrivare a 4 anni con una sanzione che può raggiungere i 60mila euro.