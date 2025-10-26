Lega e banche, è scontro | Verso vertice di maggioranza

Parole che hanno provocato la reazione stizzita del Carroccio. "Le banche hanno il dovere morale di restituire al Paese - recita una nota del partito - una parte dei guadagni che sono frutto dell'efficace azione del governo e di commissioni e interessi dei cittadini". Poi l'affondo che suona quasi come una minaccia: "Siamo pronti a rendere ancora più significativo il contributo". Immediata la controreplica del leader degli azzurri Tajani che avverte: "Siamo una forza liberale: il contributo alle banche si può chiedere ma non certo imporre". Atteso in settimana un vertice di maggioranza per ristabilire una linea comune.