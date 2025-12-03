Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Una speranza concreta

Lega del Filo d'Oro, "Sogniamo come voi"

Francesco Mercurio, Presidente del Comitato delle Persone Sordocieche della Lega del Filo d'Oro, spiega l'importanza di creare gli strumenti normativi e culturali per permettere anche alle persone sordocieche e con pluridisabilità psicosensoriale di godere dei proprio diritti

03 Dic 2025 - 16:57
03:52 