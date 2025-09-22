Logo Tgcom24
in viaggio verso Monaco

Leclerc e Sainz "spersi" in mezzo all'Italia

Dopo che il loro volo è stato dirottato a causa del maltempo

22 Set 2025 - 15:03
00:52 

Disavventura per Charles Leclerc e Carlos Sainz, bloccati dal maltempo al rientro dal Gp di Baku. Il loro volo, diretto a Nizza, è stato dirottato in Italia centrale a causa di un nubifragio. I due piloti hanno noleggiato un van per proseguire il viaggio.

