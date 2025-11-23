Lecco, Vittoria Michela Brambilla: "La mucca scampata al macello è un simbolo"

Sembrava non aver alcuna intenzione di farsi prendere, Minerva, la mucca in fuga verso la libertà, ma dopo due mesi è stata ritrovata nel parco di Montevecchia, nel Lecchese. "Avevo promesso di salvarla e io mantengo sempre le promesse", afferma Vittoria Michela Brambilla, presidente della Lega italiana per la Difesa degli Animali e dell'Ambiente. La storia della bovina fuggita il 3 settembre da un mattatoio della Brianza aveva conquistato il cuore di tutti, compreso quello della Leidaa. "Ho voluto in ogni modo riuscire a recuperarla, - spiega Brambilla. - L’ho riscattata dal suo proprietario in modo che nessuno potesse farle male anche durante le fasi di cattura". Poi il lieto fine. La favola di Minerva ha avuto un doppio lieto fine perché ha incontrato Miranda, una giovenca di venti mesi e sono diventate inseparabili nel Centro recupero animali selvatici Stella del nord. "Con la sua fuga disperata dal macello è diventa il simbolo della lotta che 2,7 milioni di bovini che vengono uccisi ogni anno in Italia vorrebbe combattere", conclude Brambilla.