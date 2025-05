Una palazzina è crollata a Magliano, frazione di Carmiano, in provincia di Lecce. L'edificio era in corso di ristrutturazione. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, ambulanze e carabinieri. Alcuni operai della ditta che stava svolgendo i lavori edili sono rimasti feriti nel crollo e sono stati estratti dalle macerie. Le loro condizioni non sarebbero gravi.