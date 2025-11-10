Logo Tgcom24
DIPLOMAZIA SPORTIVA

Leader siriano a Washington, la partita a basket con i vertici militari Usa

Ahmed al Sharaa scherza con i comandanti del CENTCOM e della coalizione anti-Isis

10 Nov 2025 - 15:08
00:23 

Momento disteso durante la visita ufficiale negli Stati Uniti del leader siriano Ahmed al Sharaa. In un video pubblicato sui social media, al Sharaa viene ripreso mentre gioca a basket insieme a due alti comandanti americani: Brad Cooper, a capo del U.S. Central Command (CENTCOM), e Kevin Lambert, comandante della coalizione internazionale contro lo Stato Islamico in Iraq e Siria. Il filmato mostra i tre sorridenti mentre si passano la palla e tirano a canestro in un clima di evidente cordialità. 