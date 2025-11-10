Leader siriano a Washington, la partita a basket con i vertici militari Usa

Momento disteso durante la visita ufficiale negli Stati Uniti del leader siriano Ahmed al Sharaa. In un video pubblicato sui social media, al Sharaa viene ripreso mentre gioca a basket insieme a due alti comandanti americani: Brad Cooper, a capo del U.S. Central Command (CENTCOM), e Kevin Lambert, comandante della coalizione internazionale contro lo Stato Islamico in Iraq e Siria. Il filmato mostra i tre sorridenti mentre si passano la palla e tirano a canestro in un clima di evidente cordialità.