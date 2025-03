Le truppe ucraine ringraziano gli Usa per gli aiuti militari

Le truppe ucraine hanno ringraziato gli Stati Uniti e gli americani per la ripresa degli aiuti militari e della condivisione di intelligence da parte di Washington. Il video, pubblicato su X dal ministero della Difesa di Kiev, arriva dopo l’incontro scontro tra Zelensky e Trump alla Casa Bianca. A Washington il presidente ucraino era stato più volte “accusato” dal vicepresidente Vance di non aver mai ringraziato gli Stati Uniti per gli aiuti forniti a Kiev.