Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloElezioni regionaliEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mondo
NELLO SPIRITO DI HALLOWEEN

Le strade di Città del Messico si popolano di... zombie

Costumi e travestimenti macabri per la tradizionale "Marcia dei morti viventi"

19 Ott 2025 - 14:43
00:47 

Le strade di Città del Messico sono state invase da migliaia di persone per l'annuale "Zombie Walk", la "Marcia dei morti viventi": costumi e travestimenti macabri per un appuntamento che ormai richiama appassionati da tutto il Paese. Intere famiglie hanno sfilato mascherate, incarnando lo spirito di Halloween. Il fenomeno "Zombie Walk" è nato a Sacramento, in California, nel 2001 e da allora si è diffuso a livello globale, con parate in grandi città come New York, Santiago, Bogotà, Singapore, San Paolo e Francoforte.

halloween
zombie
video evidenza