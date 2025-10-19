Le strade di Città del Messico si popolano di... zombie

Costumi e travestimenti macabri per la tradizionale "Marcia dei morti viventi"
Le strade di Città del Messico sono state invase da migliaia di persone per l'annuale "Zombie Walk", la "Marcia dei morti viventi": costumi e travestimenti macabri per un appuntamento che ormai richiama appassionati da tutto il Paese. Intere famiglie hanno sfilato mascherate, incarnando lo spirito di Halloween. Il fenomeno "Zombie Walk" è nato a Sacramento, in California, nel 2001 e da allora si è diffuso a livello globale, con parate in grandi città come New York, Santiago, Bogotà, Singapore, San Paolo e Francoforte.