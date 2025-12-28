Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
E-Planet
Le storie di LifeGate

Le storie di LifeGate

Oggi parliamo di una decisione che potrebbe cambiare il modo di festeggiare il capodanno in Europa.

28 Dic 2025 - 15:03
01:42 