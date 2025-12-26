Logo Tgcom24
GLI ADDII

Le star che ci hanno lasciato nel 2025

Da David Lynch alle gemelle Kessler, è stato un anno di lutti nel mondo della musica, del cinema e dello spettacolo

di Michelangelo Iuliano
26 Dic 2025 - 19:20
01:38 
addii
musica
spettacolo
cinema
video evidenza