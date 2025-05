Le Pen e Salvini uniti a Roma: "Serve un'Europa dei popoli, non dei burocrati"

Marine Le Pen arriva a Roma per una giornata tra spiritualità e politica: prima in piazza San Pietro per ascoltare Papa Leone XIV, poi con Matteo Salvini a Palazzo Rospigliosi per la scuola di formazione della Lega. “Serve un’Europa nuova, basata sull’identità degli Stati”, afferma Le Pen, che critica l’ambiguità di Macron sulla pace. Salvini rilancia l’unità dei patrioti contro la burocrazia europea, lodando il ritorno di un Occidente forte con Trump e augurandosi Le Pen presidente nel 2027. Entrambi invocano il buonsenso e la pace come priorità.