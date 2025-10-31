Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloElezioni regionaliEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Snack video
DENUNCIATO UN 56ENNE

Le microcamere nei bagni e i video sul cellulare: ecco come un padrone di casa spiava le sue inquiline

L'uomo registrava di nascosto le donne che erano in affitto nei suoi appartamenti

31 Ott 2025 - 14:08
02:00 

Tutto è cominciato quando una giovane, riflettendosi nello specchio del bagno dell’appartamento che affittava, ha notato un riflesso strano e ha scoperto una microtelecamera nascosta. Sconvolta, ha denunciato l’accaduto alla polizia. Le indagini hanno portato alla scoperta di numerose telecamere simili installate negli altri appartamenti di un condominio de L'Aquila, tutte controllabili tramite un’app sul cellulare del proprietario. Nel garage e nell’auto dell’uomo sono stati trovati altri dispositivi pronti all’uso e 80mila euro in contanti. Il 56enne è stato denunciato per interferenza illecita nella vita privata, mentre le autorità stanno accertando se ci siano altre vittime.