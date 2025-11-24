Le manovre spettacolari del caccia ucraino

Su X è stato pubblicato un video in soggettiva di un Mig29 dell'aviazione ucraina impegnato in spettacolari manovre a una quota molto bassa rispetto a quella normale di volo. Non sono state rese note le circostanze legate a queste manovre. Le versioni sono differenti: da una parte c'è chi sostiene che il Mig sia in missione oltre le linee nemiche russe e stia effettuando manovre per sfuggire ai radar; dall'altra chi ritiene che il pilota del Mig stia effettuando delle manovre evasive per sfuggire a un missile lanciato dai russi.