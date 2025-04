Le donne di Bezos nello spazio, tra loro anche Katy Perry

Blue Origin è pronta a lanciare la sua prima missione spaziale con un equipaggio interamente femminile. A bordo della navetta riutilizzabile New Shepard, ci saranno sei donne celebri, tra cui Katy Perry, Lauren Sánchez (futura moglie di Jeff Bezos), la produttrice Kerianne Flynn, la conduttrice Gayle King, l’attivista Amanda Nguyen e l’ex scienziata NASA Aisha Bowe. Il volo, in partenza dal Texas, raggiungerà i 100 km di altitudine per offrire qualche minuto di microgravità. Si tratta del primo lancio "tutto rosa" dal 1963 e arriva mentre la NASA cancella progetti di inclusione, lasciando spazio all’iniziativa privata, sempre più spettacolarizzata.