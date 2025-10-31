Logo Tgcom24
CONTRAFFAZIONE INTERNAZIONALE

Le copertine, i chip e gli ologrammi: ecco la fabbrica clandestina di passaporti scoperta a Milano

Nel laboratorio venivano prodotti documenti falsi di diverse nazionalità

31 Ott 2025 - 13:03
01:08 

A Milano la Squadra Mobile ha scoperto un laboratorio clandestino specializzato nella contraffazione di passaporti di più Paesi, tra cui Italia, Francia, Spagna, Canada, India, Brasile e Venezuela. Durante i controlli, sono stati sequestrati pagine interne, copertine rigide, ologrammi e chip, oltre a una stampante professionale per documenti in formato card. Due uomini di origine pachistana di 27 e 31 anni sono stati arrestati e trasferiti al carcere di San Vittore.