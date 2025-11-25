Ucraina, le autorità russe hanno diffuso un video per dimostrare come Pokrovsk stia per cadere

Questa mattina Mosca ha annunciato la conquista di due quartieri della città
Le autorità russe hanno diffuso un video per dimostrare come la città strategica di Pokrovsk, nel Donetsk, stia per cadere. Questa mattina Mosca ha annunciato la conquista di due quartieri della città.
"I gruppi d'assalto hanno liberato i quartieri di Gornyak e Shakhtyorsky" si legge in una nota del ministero della Difesa russo che ha diffuso le immagini dei militari che perlustrano la zona. Le forze di Mosca, poi, hanno occupato la città di Zatyshshya, a Zaporizhzhia.