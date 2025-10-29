Logo Tgcom24
in attesa dell'incontro Trump-Xi

Lavrov: "Non attaccheremo mai un Paese della Nato"

Segnali di apertura verso Trump da parte del Cremlino, mentre"continua l'avanzata nel"Donetsk

29 Ott 2025 - 13:18
01:22 

In attesa del vertice tra Trump e Xi, la Russia a parole continua a mostrarsi aperta a una soluzione diplomatica. "Non abbiamo alcuna intenzione di attaccare un Paese della Nato" e "siamo pronti ad assumerci tale impegno in un accordo sulle garanzie di sicurezza", ha detto il ministro degli Esteri Lavrov, che però ha ribadito: "Il presidente americano deve trovare una soluzione che soddisfi Mosca". Nel frattempo il Cremlino annuncia che soldati russi sono penetrati nella città di Pokrovsk, nella provincia di Donetsk, dopo settimane di duri combattimenti. Nuove tensioni arrivano poi dal nord Europa. L'aviazione polacca ha intercettato un caccia russo sopra il mar Baltico.

crisi ucraina