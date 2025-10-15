Lavoro, Calderone a Tgcom24: "Sosteniamo il rinnovo dei contratti"

"C'è la soddisfazione di aver potuto cogliere quelle che erano le richieste delle imprese e dei sindacati dei lavoratori dipendenti" ha aggiunto il ministro il ministro"del Lavoro"
In un'intervista a Tgcom24 il ministro del Lavoro, Marina Elvira Calderone ha parlato delle novità che saranno introdotte dalla Manovra: "Noi continuiamo a investire sul lavoro e sulla riduzione di quelli che sono gli oneri a carico dei lavoratori, ma nel contempo favorendo anche le aziende. Io credo che sia importante il messaggio che nella stagione dei rinnovi contrattuali noi investiamo 2 miliardi a favore del sostegno del lavoro e della produttività. Stiamo limando le norme e stiamo lavorando insieme al Mef, ma posso esprimere la soddisfazione di aver potuto, nonostante la complessità della legge di Bilancio, cogliere quelle che erano le richieste delle imprese e dei sindacati dei lavoratori dipendenti, c'è una sensibilità del governo a sostenere il lavoro in tutte le sue forme".
"Lo sportello per ottenere gli incentivi è una novità: si apre oggi il portale in cui si possono iscrivere i giovani che vogliono scommettere sul loro talento imprenditoriale o sulla loro capacità di investire su studi professionali e lavoro autonomo. - ha aggiunto Calderone - Ci serve per valorizzare il talento e le start up giovanili, che hanno la capacità di guardare a quelle che sono le novità del mondo del lavoro e le nuove tecnologie. Una domanda inoltrata al portale può dare la possibilità di ottenere un assegno a fondo perduto oppure un contributo di investimento".
"Inoltre, siamo in una fase di ultimazione di un nuovo decreto che porterà a bordo importanti interventi sul fronte della sicurezza dopo la patente a crediti" ha concluso il ministro.