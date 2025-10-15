Lavoro, Calderone a Tgcom24: "Sosteniamo il rinnovo dei contratti"

In un'intervista a Tgcom24 il ministro del Lavoro, Marina Elvira Calderone ha parlato delle novità che saranno introdotte dalla Manovra: "Noi continuiamo a investire sul lavoro e sulla riduzione di quelli che sono gli oneri a carico dei lavoratori, ma nel contempo favorendo anche le aziende. Io credo che sia importante il messaggio che nella stagione dei rinnovi contrattuali noi investiamo 2 miliardi a favore del sostegno del lavoro e della produttività. Stiamo limando le norme e stiamo lavorando insieme al Mef, ma posso esprimere la soddisfazione di aver potuto, nonostante la complessità della legge di Bilancio, cogliere quelle che erano le richieste delle imprese e dei sindacati dei lavoratori dipendenti, c'è una sensibilità del governo a sostenere il lavoro in tutte le sue forme".