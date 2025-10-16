Logo Tgcom24
Laura Pausini ricorda il primo Sanremo: "Chiesi a Pippo Baudo come dire ai miei genitori che avevo vinto"

Ospite a "This is me", la cantante torna sui suoi esordi tra aneddoti ed emozioni

16 Ott 2025 - 13:09
00:41 

"Non avevo ancora visto i miei genitori e c'era Pippo Baudo di fianco a me e gli dissi: 'Ma come faccio a dirlo ai miei genitori che ho vinto?'. Perché non è che mi è venuto subito in mente che ero in televisione". Laura Pausini, ospite del programma "This is me" con Silvia Toffanin, ricorda con affetto il momento in cui ha vinto Sanremo con "La solitudine" nel 1993. "Negli anni Novanta non c'erano neanche i talent show - racconta la cantante italiana più famosa al mondo -, quindi non è che avevo sognato di andare in televisione, capito? Mi sembrava che non lo sapessero ancora i miei compagni, i miei genitori, la mia famiglia". 