THE GAME AWARDS 2025

Lara Croft torna in Tomb Raider: Catalyst

L'eroina più amata dei videogiochi partirà per una nuova avventura nel 2027.

12 Dic 2025 - 14:49
01:39 