Lady Diana, aperta la sua "time capsule": ecco cosa conteneva

Era stata proprio Lady Spencer nel 1991, assieme a due giovanissimi pazienti del Great Ormond Street, l'ospedale londinese di cui Diana era presidente, a scegliere simbolicamente quali oggetti inserire in quel contenitore "del tempo che fu" e lì avrebbero dovuto restare almeno per tre secoli. Ma i lavori di costruzione di una nuova ala della struttura ospedaliera - dove la capsula del tempo era stata sotterrata - hanno costretto a una affrettata riapertura dello scrigno sigillato 34 anni fa svelandone così il contenuto e le scelte che l'amata principessa del popolo aveva fatto per siglare nel ricordo quel periodo storico.