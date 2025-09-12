La vittoria dell'isola di Milos, niente più resort sulla spiaggia paradisiaca

Un paradiso naturale che rischiava di trasformarsi in cantiere: a Milos, il comune revoca la licenza di un hotel a cinque stelle sulla celebre Moon Beach. La spiaggia di Sarakiniko, con le sue rocce bianche scolpite dal vento e dal mare, è una delle immagini più riconoscibili della Grecia. Un paesaggio lunare, sospeso tra mito e geologia, fotografato da milioni di turisti e celebrato come una delle meraviglie dell’Egeo. Ma al suo posto, tra piscine e ville scavate nella pietra, sarebbe nato presto un resort di lusso. Un progetto che ha scatenato proteste e acceso il dibattito sul futuro delle Cicladi. Le autorità municipali hanno fermato i lavori dopo aver riscontrato gravi irregolarità.