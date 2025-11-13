La visita a sorpresa di Zelensky al fronte di Zaporizhzhia

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha raggiunto le truppe schierate nella regione di Zaporizhzhia, una delle aree più critiche dell'attuale linea del fronte. La visita ha avuto come obiettivo l'incontro con i soldati e un aggiornamento diretto sulla situazione operativa. Sul posto, Zelensky ha parlato con i comandanti responsabili del settore, ascoltando le valutazioni sullo stato dei combattimenti, in un momento in cui le forze ucraine stanno affrontando difficoltà crescenti contro l'avanzata russa.

Il presidente ha poi consegnato onorificenze di stato ai militari presenti, ringraziandoli uno per uno per il loro impegno nella difesa del Paese. Parole semplici ma nette, rivolte a chi opera quotidianamente nelle condizioni più complesse del conflitto: "Grazie per quello che state facendo per difendere l'Ucraina, per aver tenuto la linea qui". Ha anche chiesto di trasmettere il suo saluto ai compagni d'armi e alle famiglie. Il video mostra un momento di forte valore simbolico, in quanto mostra la vicinanza del leader ucraino ai soldati e la tensione costante che caratterizza il fronte di Zaporizhzhia. Un frammento che racconta la realtà della guerra attraverso i volti e i gesti dei suoi protagonisti.