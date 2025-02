La vedova dell'ambasciatore Attanasio a Tgcom24: "Ecco i progetti della Fondazione Mama Sofia in ricordo di Luca"

A quattro anni dall'uccisione in Congo dell'ambasciatore Luca Attanasio, la vedova Zakia Seddiki interviene in diretta a Tgcom24: "Va trovato ogni giorno uno stimolo soprattutto per le nostre figlie, portarle avanti con certi valori. E' difficile farlo da sola, io sento Luca sempre presente, ma la sua mancanza fisica non è facile".



"La fondazione Mama Sofia - spiega Zakia Seddiki - è nata al nostra arrivo in Congo, Luca è stato il primo sostenitore, è nata vedendo la situazione dei bambini di strada. Vogliamo accompagnarli perché ottengano i primi diritti, quelli essenziali, la scuola, le cure mediche"

Vogliamo lavorare unendo istituzioni, imprese e terzo settore. Un modello per ricordare Luca, facendo cose concrete, come era lui. Luca è stato un diplomatico, sapeva ascoltare e capire le persone, conoscere le loro storie, intervenire per dare un'opportunità per vivere una vita più serena e giusta".