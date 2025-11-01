La tigre Luca non riesce a muoversi, sottoposta a Tac nel suo recinto

Luca, una tigre dell’Amur di quattro anni, Django, un leopardo di dieci anni, e Mo, un ghepardo del Sud Africa, sono stati sottoposti a una Tac mobile al Big Cat Sanctuary di Kent, nel Regno Unito, per indagare su problemi di mobilità di cui non è ancora stata individuata la causa. Gli animali sono stati sedati dai veterinari specialisti dell’International Zoo Veterinary Group e trasportati con cura nell’unità mobile senza lasciare i recinti, garantendo sicurezza e comfort. Dopo le procedure, i felini sono stati riportati nei rispettivi habitat e monitorati attentamente durante il risveglio dall’anestesia. I risultati saranno analizzati dai radiologi veterinari e comunicati entro circa due settimane.