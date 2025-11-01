Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloElezioni regionaliEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Snack video
NEL BIG CAT SANCTUARY DI KENT

La tigre Luca non riesce a muoversi, sottoposta a Tac nel suo recinto

Con lei, accertamenti anche per un ghepardo e un leopardo per capire l'origine dei disturbi motori

01 Nov 2025 - 11:00
01:45 

Luca, una tigre dell’Amur di quattro anni, Django, un leopardo di dieci anni, e Mo, un ghepardo del Sud Africa, sono stati sottoposti a una Tac mobile al Big Cat Sanctuary di Kent, nel Regno Unito, per indagare su problemi di mobilità di cui non è ancora stata individuata la causa. Gli animali sono stati sedati dai veterinari specialisti dell’International Zoo Veterinary Group e trasportati con cura nell’unità mobile senza lasciare i recinti, garantendo sicurezza e comfort. Dopo le procedure, i felini sono stati riportati nei rispettivi habitat e monitorati attentamente durante il risveglio dall’anestesia. I risultati saranno analizzati dai radiologi veterinari e comunicati entro circa due settimane.