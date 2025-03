La tempesta Martinho mette in ginocchio Spagna e Portogallo

Il passaggio della tempesta Martinho ha provocato ingenti danni in Portogallo e Spagna. Le piogge sono state particolarmente intense nella regione di Lisbona: diversi gli interventi dei soccorsi per alberi divelti e auto distrutte. Fortissime le raffiche di vento che hanno raggiunto i 120 km/h. Allagamenti nel comune spagnolo di Avil, dove sono esondati due fiumi, l'Adaja e il Chico. La potente tempesta atlantica arriverà in Italia tra sabato 22 marzo e domenica 23 marzo.