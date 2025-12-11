La tempesta Byron porta piogge intense e freddo sugli sfollati di Gaza: morta una neonata

Tende allagate e tre edifici crollati anche per il forte vento
Le piogge intense portate dalla tempesta Byron che ha investito la regione ha allagato numerosi campi sfollati in tutta la Striscia di Gaza. Una neonata di 8 mesi è morta di freddo a Sud, a Khan Yunis. Almeno tre edifici, già danneggiati dalla guerra, sono crollati invece a Gaza City, a causa dell'acqua torrenziale e dei forti venti. Lo riportano i media palestinesi. Secondo quanto precisato dall'agenzia Wafa, le squadre di protezione civile hanno condotto 32 operazioni nelle ultime 12 ore, intervenendo per l'allagamento di 17 tende, l'evacuazione di 14 persone e il pompaggio dell'acqua.