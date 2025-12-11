La tempesta Byron porta piogge intense e freddo sugli sfollati di Gaza: morta una neonata

Le piogge intense portate dalla tempesta Byron che ha investito la regione ha allagato numerosi campi sfollati in tutta la Striscia di Gaza. Una neonata di 8 mesi è morta di freddo a Sud, a Khan Yunis. Almeno tre edifici, già danneggiati dalla guerra, sono crollati invece a Gaza City, a causa dell'acqua torrenziale e dei forti venti. Lo riportano i media palestinesi. Secondo quanto precisato dall'agenzia Wafa, le squadre di protezione civile hanno condotto 32 operazioni nelle ultime 12 ore, intervenendo per l'allagamento di 17 tende, l'evacuazione di 14 persone e il pompaggio dell'acqua.