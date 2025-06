La super bomba americana Gbu-57: l'arma segreta contro l'Iran

Gli Stati Uniti avrebbero un’arma progettata per distruggere i bunker più inaccessibili al mondo: la Gbu-57, bomba penetrante capace di esplodere a decine di metri sotto terra. L’obiettivo, in caso di attacco contro l’Iran, sarebbe il centro per l’arricchimento dell’uranio di Fordow, scavato sotto 90 metri di roccia. I bombardieri B-2 che possono trasportarla sono già stati schierati a Diego Garcia. Ma secondo gli analisti, per colpire efficacemente Fordow servirebbero più attacchi coordinati. Un’operazione ad alto rischio che punta a fermare l’Iran prima che ottenga l’arma nucleare.