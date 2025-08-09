Logo Tgcom24
nel villaggio Waorani

La storia di Sara: l'italiana che vive in una tribù in Amazzonia

La 26enne si è trasferita nella foresta amazzonica per seguire il compagno

di Maria Stella Carrara
09 Ago 2025 - 13:56
01:33 
foresta amazzonica
video evidenza

