Roman, il bimbo ucraino commuove il Parlamento europeo

Neppure l’interprete è riuscita a trattenere le lacrime quando Roman Oleksiv ha raccontato la sua storia al parlamento Europeo. Roman un bambino ucraino di 11 ha visto la sua vita stravolta il 14 luglio del 2022 quando i missili russi colpirono una clinica della città di Vinnytsia dove era nella sala d’attesa con la mamma prima di una visita medica. Nonostante il 45% del corpo ustionato Roman è sopravvissuto, è stato curato in Germania e sottoposto a 36 interventi chirurgici, sua madre Galina di 28 anni è morta nel bombardamento. Il ragazzo ha raccontato la sua storia a Strasburgo in occasione della proiezione di un documentario sui bambini vittime della guerra in Ucraina.