La storia di Doulos Phos: da nave cargo a hotel di lusso in Indonesia

Ora la SS Medina, questo il nome della nave, non è più in mare: riposa su un'isola artificiale a forma di àncora, a Bintan, in Indonesia. Qui un imprenditore di Singapore ha investito 18 milioni di dollari e 15 anni di lavori per salvarla dal demolitore e trasformarla in hotel. Il suo nome ora è "Doulos Phos", che significa "servo della luce" in greco. Novantatré cabine, da 105 a 235 dollari a notte, oblò originali, scialuppe antiche, balconi vista mare: tutto per far vivere agli ospiti l'emozione di una vera navigazione. Ogni dettaglio mantiene infatti lo spirito nautico: il personale è "equipaggio", le camere sono "cabine", i piani sono "ponti".