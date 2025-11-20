La statua di Lady D nel suo celebre Revenge Dress debutta al museo delle cere di Parigi

Al Musée Grévin di Parigi ha fatto il suo ingresso una nuova statua di cera dedicata a Lady Diana, raffigurata con il celebre “Revenge Dress”. L’abito nero scollato, firmato Christina Stambolian, fu indossato dalla principessa nel giugno del 1994, la sera stessa in cui il principe Carlo ammise pubblicamente la propria infedeltà. Quel look, audace e fuori dai codici della corona britannica, venne interpretato come un gesto di forza, indipendenza e rinascita personale.