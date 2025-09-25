La Sicilia azzera il disavanzo, Schifani: "Traguardo storico"

Dai numeri contenuti nel rendiconto generale 2024 appena approvato dal Parlamento siciliano, si scopre che fino a due anni prima - dati 2022 - l'ammanco per le casse regionali ammontava a oltre 4 miliardi di euro e addirittura a 6 miliardi nel 2015. In pochi mesi di lavoro, rivendica la Giunta, è stato realizzato un recupero di 3 miliardi di euro che ha portato a segnare un +2,15 miliardi a favore delle finanze pubbliche. "Un traguardo storico, che premia un percorso di rigore, di responsabilità, di collaborazione istituzionale, e reso possibile dalla crescita della nostra economia, con l'aumento del Pil più alto in Italia", dice Schifani.